Собянин: В столице учредили знак отличия «За развитие московского спорта»
Мэр Москвы Сергей Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта» за вклад в развитие физической культуры и спорта города. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.
«В год празднования 100-летия московского спорта правительство Москвы учредило знак отличия "За развитие московского спорта"», – указано в сообщении.
Знаком будут награждать внесших значительный вклад в развитие физкультуры и спорта, формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг в Москве. Потенциальные обладатели награды должны заниматься этой деятельностью не менее двух лет. Награжденным знаком отличия вручат премию 100 тысяч рублей.
Знак «За развитие московского спорта» будет представлять собой круг диаметром 32 мм из металлов золотистого и серебристого цветов с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне нанесут рельефное изображение поражающего копьем змия святого Георгия Победоносца на коне, рельефную надпись «За развитие московского спорта», на оборотной стороне — рельефную надпись «Правительство Москвы».
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