В Коломне планируют запустить беспилотный трамвай

Развитие беспилотного общественного транспорта – перспективное направление для Подмосковья. О этом сообщил президент Московского областного транспортного союза Борис Винокуров.

По его словам, в частности беспилотные трамваи могут быть запущены в Коломне. Развитие транспорта в Подмосковье тесно связано с транспортным комплексом Москвы, отметил он.

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Конкретных сроков запуска беспилотных трамваев Винокуров назвать не смог, отметив, что это «дело будущего».

«В Коломне может появиться беспилотный трамвай. И, скорее всего, появится. Там очень хорошая структура перевозок, очень хорошее поле обозрения. Я думаю, мы ещё покатаемся в этом трамвае», – сказал он в беседе с «Радио 1».

Ранее руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что беспилотные трамваи планируется протестировать в Москве в конце этого года.

Беспилотные автомобили вызывают ряд правовых и психологических вопросов, которые предстоит решить, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в пресс-центре НСН.

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ТЕГИ:Московская ОбластьТрамваи
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