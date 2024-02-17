Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

Градоначальник назвал Движение Российских студенческих отрядов одним из ведущих молодежных организаций столицы. Движение состоит из 135 отрядов и более трех тысяч участников из 80 образовательных организаций города.

Собянин отметил, что студенты участвуют во всероссийских и международных проектах.

