Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов
17 февраля 202414:42
Движению Российских студенческих отрядов (РСО) исполнилось 65 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник назвал Движение Российских студенческих отрядов одним из ведущих молодежных организаций столицы. Движение состоит из 135 отрядов и более трех тысяч участников из 80 образовательных организаций города.
Собянин отметил, что студенты участвуют во всероссийских и международных проектах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru