Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

Движению Российских студенческих отрядов (РСО) исполнилось 65 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник назвал Движение Российских студенческих отрядов одним из ведущих молодежных организаций столицы. Движение состоит из 135 отрядов и более трех тысяч участников из 80 образовательных организаций города.

Собянин отметил, что студенты участвуют во всероссийских и международных проектах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинСтуденты

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