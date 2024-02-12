Собянин: В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий к Всемирному дню гида

Бесплатные экскурсии пройдут в Москве с 17 по 19 февраля в честь Всемирного дня гида, город подготовил 400 бесплатных мероприятий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Прогулки пройдут в рамках акции «Московские истории».

«Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, одной из крупнейших в стране», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, горожан познакомят с экспозицией Музея криптографии – единственного в стране посвященного математике, коммуникации и новым технологиям научно-технологического музея. Также запланирована экскурсия на киностудии имени Горького, пешеходные экскурсии по Шаболовке, арбатским переулкам, Гоголевскому бульвару.

Желающим посетить мероприятия необходимо зарегистрироваться на туристическом сервисе Russpass с 12 по 14 февраля.

