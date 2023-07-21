Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

В Москве используют технологии информационного моделирования (ТИМ) при строительстве домов по программе реновации, рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

На данный момент семь новостроек по реновации возводят с помощью технологий информационного моделирования, что ускоряет процесс.

Технология позволяет создать цифровую модель будущего объекта со всей необходимой информацией о нем, это позволяет сделать в 3D любые элементы здания.

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Также мэр отметил, что объемы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены в ближайшие годы – – пиковыми станут 2025-2027 годы. В этот период планируется строить в 10 раз больше, чем сегодня. Глава города добавил, что построено уже 100 домов по реновации.

Так, например, первый дом по программе реновации в районе Новогиреево будет готов в конце июля. Новостройка расположена на Свободном проспекте. Переселенцам предоставят 200 квартир с чистовой отделкой. В здании обустроена подземная парковка.

Собянин отметил, что в новостройку переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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