Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

Также мэр отметил, что объемы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены в ближайшие годы – – пиковыми станут 2025-2027 годы. В этот период планируется строить в 10 раз больше, чем сегодня. Глава города добавил, что построено уже 100 домов по реновации.

Так, например, первый дом по программе реновации в районе Новогиреево будет готов в конце июля. Новостройка расположена на Свободном проспекте. Переселенцам предоставят 200 квартир с чистовой отделкой. В здании обустроена подземная парковка.

Собянин отметил, что в новостройку переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек, передает «Радиоточка НСН».

