Умер обладатель Кубка мира по кикбоксингу Роман Пятница

Российский спортсмен, кикбоксер Роман Пятница, погиб. Об этом сообщила в соцсетях его жена Галина.

По словам супруги, Пятница скончался 19 июня. Причины смерти не уточняются.

Роману Пятнице было 26 лет, спортсмен - обладатель Кубка мира, призер европейского первенства и чемпион России по кикбоксингу.

Ранее стало известно, что российский борец, мастер спорта по греко-римской борьбе 27-летний Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции.

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ФОТО: ТАСС
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