Умер обладатель Кубка мира по кикбоксингу Роман Пятница
21 июня 202508:24
Российский спортсмен, кикбоксер Роман Пятница, погиб. Об этом сообщила в соцсетях его жена Галина.
По словам супруги, Пятница скончался 19 июня. Причины смерти не уточняются.
Роману Пятнице было 26 лет, спортсмен - обладатель Кубка мира, призер европейского первенства и чемпион России по кикбоксингу.
Ранее стало известно, что российский борец, мастер спорта по греко-римской борьбе 27-летний Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru