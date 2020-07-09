Собянин рассказал о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве

Кстати, ранее в четверг, 9 июля, Сергей Собянин сообщил об очередном этапе смягчения ограничений, введенных в столице ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Так, с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах Москвы. Эти средства защиты будут нужны при посещении медицинских учреждений, в магазинах и других общественных местах. С этого же числа возобновляется работа образовательных учреждений. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, отмечает телеканал 360.

