Собянин рассказал о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве
Основные проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в российской столице, преодолены. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что пандемия, которая на самом деле еще продолжается, была для властей и жителей города огромным испытанием. Однако он выразил надежду на то, что «основные проблемы преодолены».
Кстати, ранее в четверг, 9 июля, Сергей Собянин сообщил об очередном этапе смягчения ограничений, введенных в столице ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Так, с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах Москвы. Эти средства защиты будут нужны при посещении медицинских учреждений, в магазинах и других общественных местах. С этого же числа возобновляется работа образовательных учреждений. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха.
При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- Мэр Сеула пропал после иска о домогательствах
- Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
- Собянин рассказал о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве
- В Австрии допустили, что убийство чеченского блогера было заказным
- Раскрыта информация о собственности Фургала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru