Собянин рассказал о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве

Основные проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в российской столице, преодолены. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что пандемия, которая на самом деле еще продолжается, была для властей и жителей города огромным испытанием. Однако он выразил надежду на то, что «основные проблемы преодолены».

«Расслабляться рано!» Врач об очередном этапе отмены ограничений

Кстати, ранее в четверг, 9 июля, Сергей Собянин сообщил об очередном этапе смягчения ограничений, введенных в столице ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Так, с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах Москвы. Эти средства защиты будут нужны при посещении медицинских учреждений, в магазинах и других общественных местах. С этого же числа возобновляется работа образовательных учреждений. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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