Собянин рассказал о поощрении привившихся от COVID-19 пенсионеров

Каждый москвич старше 60 лет, сделавший прививку от COVID-19, получит подарочную карту на 1000 рублей. Карты начнут выдавать с 27 апреля при вакцинации. Обналичить и потратить деньги можно в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов».

Чтобы стать участником программы, пенсионеру с московским полисом ОМС необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

По словам Собянина, уже около 400 тысяч пожилых жителей столицы привились от коронавируса, пишет Газета.ru.

«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», - заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.

