Собянин рассказал о поощрении привившихся от COVID-19 пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица поддерживает пенсионеров, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В своем блоге градоначальник рассказал о подарочных картах для них.
Каждый москвич старше 60 лет, сделавший прививку от COVID-19, получит подарочную карту на 1000 рублей. Карты начнут выдавать с 27 апреля при вакцинации. Обналичить и потратить деньги можно в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов».
Чтобы стать участником программы, пенсионеру с московским полисом ОМС необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
По словам Собянина, уже около 400 тысяч пожилых жителей столицы привились от коронавируса, пишет Газета.ru.
«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», - заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.
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