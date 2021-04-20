Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшается в последние недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», - написал он в своем блоге.
В России за последние сутки идентифицировано 8164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это на 400 с лишним случаев меньше, чем днём ранее, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Среди лидеров по уровню заражения, помимо Москвы, значатся Санкт-Петербург (687 случаев, Московская область (562), Ростовская область (235). В российской столице число инфицированных возросло за сутки на 1 996.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс
- Чехия призвала НАТО и ЕС выслать российских дипломатов
- Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Египет подтвердил скорое открытие чартеров из России
- Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Черном море
- Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег
- «Санкционная вендетта». При Байдене России предрекли пик давления
- Госдума приняла проект единой цифровой платформы в сфере занятости
- Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru