Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшается в последние недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», - написал он в своем блоге.

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В России за последние сутки идентифицировано 8164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это на 400 с лишним случаев меньше, чем днём ранее, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Среди лидеров по уровню заражения, помимо Москвы, значатся Санкт-Петербург (687 случаев, Московская область (562), Ростовская область (235). В российской столице число инфицированных возросло за сутки на 1 996.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСобянинКоронавирус
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