Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, оказываемых в центрах «Мои документы»

Власти Москвы объявили о стабилизации экономики после пика пандемии COVID-19

Донорами крови в столице в 2020 году стали более 85 тысяч человек

Александр и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей в этом году