Собянин поддержал акцию с поощрением пожилых за вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.
«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками», - написал Собянин.
Он подчеркнул, что москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.
По его словам правительство Москвы обеспечит необходимую организационную поддержку, а средства на финансирование программы можно собрать за счет пожертвований социально ответственного бизнеса.
Ранее Сергей Собянин сообщил. что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек, а полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей столицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей
- Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым
- Федор Конюхов готов в одиночку очистить Северный полюс от пластика
- Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс
- Чехия призвала НАТО и ЕС выслать российских дипломатов
- Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Египет подтвердил скорое открытие чартеров из России
- Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Черном море
- Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru