Собянин поддержал акцию с поощрением пожилых за вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками», - написал Собянин.

Он подчеркнул, что москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

По его словам правительство Москвы обеспечит необходимую организационную поддержку, а средства на финансирование программы можно собрать за счет пожертвований социально ответственного бизнеса.

Ранее Сергей Собянин сообщил. что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек, а полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей столицы.

