Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год
Новый московский парк «Яуза», который уже посетило более 450 тыс. человек, продолжат благоустраивать и в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Речь идет об участках парка «Яуза» вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда, а также запланированных работах в парке «Ростокинский акведук» и пойме реки Чермянки вдоль ул. Сельскохозяйственная. По планам, работы завершат в 2024 г.
Основная задача - обновить существующую инфраструктуру и добавить немного разнообразия и уюта. Вдоль ул. Сухонская, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами планируется проложить веломаршрут. Своя дорожка появится и у любителей бега - со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы. Новые дорожки станут частью единого бегового и веломаршрута, который постепенно формируется вдоль берегов Яузы. В итоге - здесь можно будет пробежать полноценный марафон 42 км, а общая длина велодорожек составит порядка 20 км.
Проект благоустройства предусматривает замену устаревшей и установку новой садово-парковой мебели: пергол, скамеек, урн. Также планируется поставить новые фонари, отремонтировать покрытия детских и спортивных площадок, разместить туалетные модули с комнатами матери и ребенка. Будут обновлены экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками.
«Благоустройство этих участков вплотную приближает нас к завершению создания уникального природного парка «Яуза» - 20 км зеленого пространства от МКАД до Ростокинского акведука, рядом с которым проживают более 1 млн москвичей», - заключил мэр.
Как сообщает официальный сайт градоначальника и правительства Москвы, в текущем году планируется привести в порядок 74 парковые территории. В частности, пройдут работы по реабилитации и восстановлению девяти парков. В рамках программы «Мой район» запланированы работы по благоустройству на 65 знаковых окружных объектах и парковых территориях, их общая площадь — около 693 га.
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