Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в текущем году

Комплекс городского хозяйства Москвы представил итоги 2022 года и анонсировал задачи на 2023 год, которые обсудили на заседании президиума правительства столицы под председательством мэра города Сергея Собянина.

Как сообщает официальный сайт градоначальника и правительства Москвы, в текущем году планируется привести в порядок 74 парковые территории. В частности, пройдут работы по реабилитации и восстановлению девяти парков. В рамках программы «Мой район» запланированы работы по благоустройству на 65 знаковых окружных объектах и парковых территориях, их общая площадь — около 693 га.

Отмечается, что в 2016–2022 годах в рамках благоустройства пойм реки Яузы и ее притока реки Чермянки в порядок привели участки площадью 223,8 гектара. Работы проводились вдоль Лазоревого, Чукотского, Тенистого проездов, Юрловского проезда (до улицы Молодцова), вдоль Заповедной улицы, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, вдоль Северодвинской улицы, от Широкой улицы до Енисейской. Также городские власти привели в порядок парк спорта «Яуза» и парк «Сад будущего». В 2023 году планируется благоустройство еще трех участков.

Благоустройство дворов в Москве осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры и по предложениям жителей с целью создания более качественной городской среды. В минувшем году благоустройство и текущий ремонт, включая замену асфальта, провели в 2593 дворах, также отремонтировали 14 359 подъездов. Планируется, что в 2023 году комплексные либо текущие работы будут проведены более чем в 1,6 тысячи дворах и примерно в 14 тысячах подъездов.

Отмечается, что с 2011 года в подъездах установили 1776 подъемных платформ для маломобильных граждан, в том числе 185 штук — в 2022 году. В планах на 2023 год установка еще 168 платформ, работы проводятся по адресным заявкам жителей.

