Эксперт Альтштейн назвал отличия между конго-крымской лихорадкой и Эболой

Конго-крымская лихорадка в Дагестане, которую СМИ называют «азиатской Эболой», значительно отличается от вируса Эболы. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как отметил эксперт, конго-крымская лихорадка появляется на юге России ежегодно, ее случаи не носят массового характера. Это заболевание и лихорадка Эбола «совершенно из разных порядков, из разных семейств».

«Конго-крымская лихорадка в принципе легче, чем Эбола, потому что Эбола дает от 20 до 90 процентов летальности, а этот вирус дает от 10 до 30 процентов летальности», - рассказал Альтштейн в беседе с ТАСС.

Вирусолог напомнил о симптомах болезни - высокой температуре, мышечных болях, тошноте, рвоте и кровоизлиянии. Альтштейн предупредил, что заражение происходит из-за контакта с укушенным клещом скотом.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров рассказал, что лихорадка Эбола не может вызвать пандемию.

