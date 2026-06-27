СМИ: Британия готовит программу для легального приема беженцев
МВД Великобритании планирует представить новую программу по приему беженцев по аналогии с программой приема граждан Украины, чтобы помочь иностранцам попасть в страну легально. Об этом сообщает Times.
«Министерство внутренних дел планирует переселить более 10 тысяч человек в рамках новой программы спонсорской поддержки местных сообществ к концу десятилетия», - отмечает издание.
Новый проект будет похож на программу «Дома для Украины» по приему и размещению украинцев в Британии. Новый механизм нацелен на создание безопасных и легальных путей прибытия в страну и предотвращение появления в Британии лодок с нелегалами.
Между тем власти Германии забеспокоились из-за возможного резкого увеличения притока украинских беженцев из Польши.
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