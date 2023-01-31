В музее-заповеднике «Царицыно» предложили открыть два кафе

Москва предлагает предпринимателям открыть два киоска-кафе в музее-заповеднике «Царицыно».

Городские торги на право размещения там нестационарных пунктов общественного питания состоятся 1 марта. Заявки принимаются до 22 февраля, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Победители аукциона должны будут самостоятельно установить киоски в едином архитектурном решении для парка.

В течение пяти лет предприниматели смогут круглогодично продавать в киосках выпечку, сладости, снеки и напитки. Начальная цена за право ведения торговли составляет 35 тысяч рублей в месяц.

