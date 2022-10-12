Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям в ускоренном режиме
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей.
По его словам, для проведения этих платежей правительству Москвы необходимы личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов, регламент передачи этих данных уже отрабатывается с Минобороны РФ.
Градоначальник заметил, что это процесс займет некоторое время, однако остро нуждающиеся в деньгах семьи уже могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных, который находится на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи.
«Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — уточнил московский мэр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что каждый мужчина, призванный в Подмосковье или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Российских теннисистов допустили для участия в Australian Open — 2023
- «Автодор» объявил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани
- В Австрии заявили о проблемах из-за беженцев с Украины
- Диетолог объяснила, как выбрать полезный хлеб
- «Газпром» построит перемычку для соединения систем газоснабжения РФ
- Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы
- В Грузии заявили, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал границу страны
- Покровский: российские музыканты отказались записать песню против спецоперации
- В Одессе с рекламных щитов убрали фото Илона Маска
- Кинотеатр в Сибири выиграл суд у Universal Pictures
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru