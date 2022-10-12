Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям в ускоренном режиме

По его словам, для проведения этих платежей правительству Москвы необходимы личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов, регламент передачи этих данных уже отрабатывается с Минобороны РФ.

Градоначальник заметил, что это процесс займет некоторое время, однако остро нуждающиеся в деньгах семьи уже могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных, который находится на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи.

«Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — уточнил московский мэр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что каждый мужчина, призванный в Подмосковье или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей, сообщает RT.

