Собянин рассказал о новой инфраструктуре для отдыха и спорта в парке «Яуза»
Создание парка «Яуза» на северо-востоке столицы планируется завершить в 2025 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, парк «Яуза» является одним из мегапроектов столицы и охватывает 10 районов Москвы. Градоначальник отметил, что с 2016 года власти столицы благоустроили набережную реки Яузы вдоль Чукотского проезда, а также территорию около сквера на Тенистом проезде в районе Свиблово. Собянин также рассказал о приведении в порядок «Сада будущего» на месте усадьбы Леоново.
Глава столицы указал, что пойма реки Яузы является особо охраняемой природной территорией. В сентябре этого года планируется завершить строительство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. По завершении работ парка будет готов на 90%, а полностью завершить создание парка планируется в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru