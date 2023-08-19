Собянин рассказал о новой инфраструктуре для отдыха и спорта в парке «Яуза»

По его словам, парк «Яуза» является одним из мегапроектов столицы и охватывает 10 районов Москвы. Градоначальник отметил, что с 2016 года власти столицы благоустроили набережную реки Яузы вдоль Чукотского проезда, а также территорию около сквера на Тенистом проезде в районе Свиблово. Собянин также рассказал о приведении в порядок «Сада будущего» на месте усадьбы Леоново.



Глава столицы указал, что пойма реки Яузы является особо охраняемой природной территорией. В сентябре этого года планируется завершить строительство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. По завершении работ парка будет готов на 90%, а полностью завершить создание парка планируется в 2025 году.

