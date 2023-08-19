Собянин объявил об открытии выставки «Станция Манеж» Московского урбанфорума

По его словам, выставка посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы. Отмечается, что каждая зона выставки является мультимедийной и интерактивной. Градоначальник уточнил, что посетители смогут взаимодействовать с экспонатами. Так, каждый желающий сможет попробовать себя в роли машиниста поезда в симуляторах или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на электросудне.



Градоначальник рассказал о том, что выставка занимает два этажа, первый из которых посвящен рельсовому транспорту и автомобильным проектам, а на цокольном этаже разместились новинки и раритетные экземпляры.

