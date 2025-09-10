Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций

Впервые политик попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Второй раз европейские санкции против него ввели в 2022 году после начала спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает RT.

В решении суда говорится, что действия Януковича в качестве президента «явно способствовали дестабилизации Украины». Таким образом, Евросоюз поступил правильно, введя против него рестрикции.

Ранее Янукаович заявил, что всего ставил перед собой задачу вступления Украины в Евросоюз, но всегда был против присоединения страны к НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

