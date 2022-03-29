Собянин рассказал о мерах поддержки столичного общепита в условиях санкций
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки сферы общественного питания в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба московского правительства.
На встрече с руководителями столичных предприятий общепита градоначальник отметил, что был принят федеральный закон, обнуляющий НДС для небольших и средних компаний, а также утверждены другие ставки по социальному и медицинскому фондам.
Также он напомнил, что продолжают работать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки МСП, в том числе «отсрочка аренды, неповышение арендных ставок и целый ряд прочих мероприятий», при этом их планируют докапитализировать.
«Для крупных предприятий общепита... Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС... но, тем не менее, это серьёзные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать», - добавил мэр.
Ранее Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов.
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