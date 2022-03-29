Собянин рассказал о мерах поддержки столичного общепита в условиях санкций

На встрече с руководителями столичных предприятий общепита градоначальник отметил, что был принят федеральный закон, обнуляющий НДС для небольших и средних компаний, а также утверждены другие ставки по социальному и медицинскому фондам.

Также он напомнил, что продолжают работать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки МСП, в том числе «отсрочка аренды, неповышение арендных ставок и целый ряд прочих мероприятий», при этом их планируют докапитализировать.

«Для крупных предприятий общепита... Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС... но, тем не менее, это серьёзные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать», - добавил мэр.

Ранее Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов.

