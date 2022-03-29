Собянин выделил 10 млрд на льготное кредитование строительных инвестпроектов
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
Отмечается, что средства будут предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения.
При этом ожидается, что благодаря программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что сохранит деловую активность и рабочие места в отрасли.
В пресс-службе напомнили, что общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей, что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов.
Ранее глава города представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации. Градоначальник отметил, что власти столицы продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению.
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