Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве

Согласно документу, отменяются ограничения по сроку и количеству возможных изменений, а также разрешается вносить изменения в контракты, которые были заключены до 1 января 2022 года.

Кроме того, постановление позволяет в текущем году вносить изменения в контракты, заключённые на срок менее одного года, а также изменять формулы расчёта новой цены договора, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.

В пресс-службе добавили, что принятое решение делает возможным «оперативное изменение цены госконтрактов», благодаря чему подрядчики «смогут адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов» и реализовать важные для Москвы проекты «развития транспортной и социальной инфраструктуры».

Ранее Собянин принял новые меры поддержки, воспользоваться которой смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов, сообщает RT.

