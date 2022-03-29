Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое упрощает порядок изменения городских контрактов в сфере строительства, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Согласно документу, отменяются ограничения по сроку и количеству возможных изменений, а также разрешается вносить изменения в контракты, которые были заключены до 1 января 2022 года.
Кроме того, постановление позволяет в текущем году вносить изменения в контракты, заключённые на срок менее одного года, а также изменять формулы расчёта новой цены договора, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.
В пресс-службе добавили, что принятое решение делает возможным «оперативное изменение цены госконтрактов», благодаря чему подрядчики «смогут адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов» и реализовать важные для Москвы проекты «развития транспортной и социальной инфраструктуры».
Ранее Собянин принял новые меры поддержки, воспользоваться которой смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов, сообщает RT.
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