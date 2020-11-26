Собянин рассказал о количестве москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Часть населения Москвы приобрела иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам градоначальника, популяционный иммунитет выработался примерно у 50% жителей города.
Кроме того, Собянин сообщил, что столица готова к массовой вакцинации от COVID-19. По словам мэра, власти подготовили около 300 пунктов вакцинации, оснащённых необходимым оборудованием и персоналом. Также глава города рассказал об электронной системе для свободной записи москвичей на вакцинацию.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют закрывать город из-за пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru