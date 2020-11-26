Собянин: Планов закрывать Москву нет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют закрывать столицу из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Собянина, «слухи ходят словно мухи», однако подобных планов нет. Мэр отметил, что власти города ориентируются на текущую эпидемиологическую ситуацию, принимая для ограничения каких-либо сфер экономики минимально необходимые меры.
При этом глава города сообщил о приросте числа пациентов с коронавирусом за последнюю неделю, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 10% больных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации.
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