Собянин: Планов закрывать Москву нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют закрывать столицу из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, «слухи ходят словно мухи», однако подобных планов нет. Мэр отметил, что власти города ориентируются на текущую эпидемиологическую ситуацию, принимая для ограничения каких-либо сфер экономики минимально необходимые меры.

При этом глава города сообщил о приросте числа пациентов с коронавирусом за последнюю неделю, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 10% больных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации.

