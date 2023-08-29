Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы
Московский мэр Сергей Собянин в официальном Telegram-канале заявил о продолжении масштабной работы по капремонту корпусов Боткинской больницы.
Так, по его словам, завершены ремонт и реставрация в хирургическом корпусе №9, также на 92% готов корпус №20, в котором будет находиться городской урологический центр. Кроме того, строители приступили к работам в корпусе №2, где разместятся радиологическое, пульмонологическое и терапевтическое отделения, и научно-академическом корпусе №10 — здесь будут представлены 24 кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров.
Собянин добавил, что корпуса №2 и №10 — объекты культурного наследия, поэтому здесь ведутся не только ремонтные, но и реставрационные работы. Их завершение ожидается во втором полугодии 2024 года.
Мэр Москвы указал на то, что результатом комплексной модернизации, которая была проведена в 2020-2022 годах, были открыты паллиативный и гематологический корпуса, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, нефрологический и эндоскопический центры, а также пищеблок.
Ранее глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2023 года будет введен в эксплуатацию флагманский центр с вертолетной площадкой на территории Боткинской больницы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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