В Москве построят три поликлиники и подстанцию «скорой»

В Москве в 2023 году начнется строительство четырех медицинских объектов, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В их числе поликлиника в Некрасовке, которая будет обслуживать детей и взрослых, детская поликлиники в Крюково, стоматологическая поликлиника в Перово и подстанция скорой помощи в Царицыно.

По словам Загрутдинова, в этом году также введут в эксплуатацию 12 поликлиник и три флагманских центра на территории Филатовской и Боткинской больниц, а также больницы им. Буянова.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Поликлиники
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