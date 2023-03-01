В Москве построят три поликлиники и подстанцию «скорой»

В Москве в 2023 году начнется строительство четырех медицинских объектов, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



В их числе поликлиника в Некрасовке, которая будет обслуживать детей и взрослых, детская поликлиники в Крюково, стоматологическая поликлиника в Перово и подстанция скорой помощи в Царицыно.



По словам Загрутдинова, в этом году также введут в эксплуатацию 12 поликлиник и три флагманских центра на территории Филатовской и Боткинской больниц, а также больницы им. Буянова.

