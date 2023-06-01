Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул

В рамках проекта «Балконика» в Перовском парке все желающие могут присоединиться к коллективной высадке овощей, ягод, цветов, лекарственных и декоративных трав. Похожая программа подготовлена в парке «Кузьминки-Люблино», где будет функционировать «Зеленая школа мельника Кузьмы».

Практика по живописи организована в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в беседке в парке Дружбы, парке «Кузьминки», Московской усадьбе Деда Мороза и усадьбе Люблино. В парке «Фили» открылась школа саберфайтинга - артистического фехтования, принять участие в занятиях можно бесплатно.

В усадьбе Воронцово, на юго-западе столицы детям преподают бесплатно английский и китайский языки, там же можно принимать участие в занятиях по хореографии и гимнастике. Основы испанского языка преподают в саду «Эрмитаж». В «Сокольниках» до сентября в программе значатся занятия по скейтбордингу. Программа актерского мастерства и техники речи для детей организована в актовом зале парка «Кузьминки».