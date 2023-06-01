Собянин рассказал о городской программе для детей на время летних каникул
Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей, началом школьных каникул, а также раскрыл основные составляющие развлечений, подготовленных на летний период.
Как рассказал градоначальник на своем персональном сайте, в частности, в Гончаровском парке по выходным будут проходить занятия по брейк-дансу и хип-хопу, а также состоится цикл занятий по лепке. В ландшафтном парке «Митино» работает Школа юного археолога, там также организованы занятия по стрельбе из лука и бою на мечах.
В рамках проекта «Балконика» в Перовском парке все желающие могут присоединиться к коллективной высадке овощей, ягод, цветов, лекарственных и декоративных трав. Похожая программа подготовлена в парке «Кузьминки-Люблино», где будет функционировать «Зеленая школа мельника Кузьмы».
Практика по живописи организована в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в беседке в парке Дружбы, парке «Кузьминки», Московской усадьбе Деда Мороза и усадьбе Люблино. В парке «Фили» открылась школа саберфайтинга - артистического фехтования, принять участие в занятиях можно бесплатно.
В усадьбе Воронцово, на юго-западе столицы детям преподают бесплатно английский и китайский языки, там же можно принимать участие в занятиях по хореографии и гимнастике. Основы испанского языка преподают в саду «Эрмитаж». В «Сокольниках» до сентября в программе значатся занятия по скейтбордингу. Программа актерского мастерства и техники речи для детей организована в актовом зале парка «Кузьминки».
Помимо бесплатных полезных активностей, детей можно записать летом на одну из платных программ полного дня, которые будут действовать в московских парках. Причём, в ряде вариантов предусмотрено пятиразовое питание.
Кроме того, на базе Музея Победы ребят приглашает городской летний клуб дневного пребывания «Лето Побед». Специальные образовательные программы подготовил и Московский дворец пионеров. Целый ряд мероприятий запланирован в рамках празднования 100-летия московского спорта. Продолжается проект «Музеи - детям». Для подростков запустят специальный проект «Лето моей карьеры».
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