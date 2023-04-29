«Лаборатория будущего» познакомит школьников с профессиями для технологической независимости России

Выставка «Лаборатория будущего» под эгидой профориентационного проекта «Билет в будущее» представляет школьникам интерактивные квесты, симуляторы и мультимедийные технологии, благодаря которым подростки смогут познакомиться с более чем 400 профессиями.

Отмечается, что мультимедийная выставка-практикум уже распахнула свои двери перед более чем 200 тысячами школьников из 24 регионов присутствия парков «Россия – Моя история». В этом году подростки познакомятся с рынком труда и теми профессиями, обеспечивающими технологическую независимость нашей страны, в том числе, в промышленной индустрии, медицине и сельском хозяйстве.

Задача выставки – помочь подростка выявить профессиональные навыки и таланты, а также подарить школьникам мотивацию строить карьеру в тех отраслях, которые буду полезны для страны. В части технологической независимости России выставка рассказывает учащимся о таких интересных профессиях, как инженер-испытатель, авиаконструктор, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и многих других.

Член общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель федерального проекта «Билет в будущее» Иван Есин заявил о необходимости подготовки достаточного количества кадров для обеспечения технологического суверенитета России. По его словам, проект «Билет в будущее» поможет школьникам распознать свои таланты и интересы, а также сможет направить юные умы в русло, обеспечивающее развитие как самого подростка, так и всей российской экономики.

