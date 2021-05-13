Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в северо-восточном округе

Три района будут благоустроены в этом году в Москве в рамках программы «Мой район». Речь идет о Южном Медведково, а также районах Алтуфьевский и Северный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По его словам, благоустроить планируется более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. В Южном Медведково будет приведен в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде и прилегающую территорию. Запланировано отремонтировать футбольное поле и хоккейную коробку, а также обустроить площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Будут установлены спортивные тренажеры и раздевалка. На территории высадят больше 3 тысяч деревьев и кустарников.