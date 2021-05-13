Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в северо-восточном округе
Три района будут благоустроены в этом году в Москве в рамках программы «Мой район». Речь идет о Южном Медведково, а также районах Алтуфьевский и Северный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
По его словам, благоустроить планируется более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. В Южном Медведково будет приведен в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде и прилегающую территорию. Запланировано отремонтировать футбольное поле и хоккейную коробку, а также обустроить площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Будут установлены спортивные тренажеры и раздевалка. На территории высадят больше 3 тысяч деревьев и кустарников.
На прилегающей территории появится уютная зона отдыха, где родители смогут подождать своего ребенка.
Кроме того, в районе Южное Медведково благоутроят ЗАГС на улице Молодцова.
В Алтуфьевском районе облагородят сквер у кинотеатра «Марс», реконструкция которого была недавно завершена. В частности возле пруда появится комфортная зона отдыха у воды.
В районе Северный на 3-й Северной линии планируется благоустроить парк, а на 6-й Северной линии приведут в порядок территорию возле библиотеки №65 имени Пришвина, где в частности будет организован читальный зал под открытым небом.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД.
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