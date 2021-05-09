Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта

«Ленинский проспект – парадная магистраль столицы, облик которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет строительство новых станций метро. Поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала – в 2020-21 годах – на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко», - отметил Собянин.

По замыслу руководства Москвы, в первую очередь приведут в порядок обветшавшую инфраструктуру, при этом сохранив привычный облик Ленинского проспекта.

«В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное», - написал мэр столицы.

Собянин рассказал о возможности обустройства велодорожки на Ленинском проспекте. Ее протяженность составит 4,3 км, будет создана необходимая инфраструктура – откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов, организуют 230 велопарковок.

Также, по словам Собянина, на дублерах и у метро «Тропарево» создадут около 170 дополнительных парковочных мест, для улучшения уличного освещения установят 780 новых фонарей разных форматов.

Глава столицы подчеркнул, что Ленинский проспект должен стать удобнее для его жителей. Здесь посадят несколько новых деревьев-крупномеров и тысячи кустарников, отремонтируют 4 детских и спортивны площадок во дворах.

Ранее Собянин заявил о необходимости сделать территории школьных дворов доступными всем жителям.

