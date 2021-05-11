Собянин утвердил проект благоустройства станции Мещерская будущего МЦД-4

Власти Москвы утвердили проект благоустройства территории у станции «Мещерская» Киевского направления МЖД. Как сообщает пресс-служба правительства столицы, соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

В тексте документа отмечается, что после реконструкции станции «Мещерская» (бывшее «Сколково», ранее «Востряково»), которую планируется завершить в 2021 году, на Киевском направлении МЖД появится ещё один современный городской вокзал, включающий две пассажирских платформы, подземный кассовый вестибюль, турникеты, лифты, эскалаторы. Также предусмотрено благоустройство прилегающей к станции территории и участка между МКАД и Очаковским путепроводом.

Рядом со станцией «Мещерская» предусмотрено создание станций велопроката, парковок для велосипедов, такси и личных автомобилей, а также также навесов для прохода от выходов со станции до остановок общественного транспорта.

Кроме того, в план реконструкции входит переоборудование существующего пешеходного перехода через пути, а старый автомобильный тоннель в створе Новомещерского проезда планируется переустроить в пешеходный, параллельно построив новый тоннель для автотранспорта.

В пресс-службе добавили, что в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД построят ещё два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути, а вдоль ул. Матросова, Новомещерского проезда, 1-го Дачно-Мещерского проезда и Проектируемого проезда №2213 будут проложены велосипедные дорожки.

