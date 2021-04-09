Сергунина: в 2022 году начнется реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте
Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют: в ходе работ будет восстановлена облицовка стилобата и устранены мелкие повреждения монумента.
«В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе работ реставраторы ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, а также герметичность швов между листами титана, из которых сделан монумент Гагарину.
Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установили на одноименной площади 4 июля 1980 года. Титановый монумент создали скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский и Федор Гажевский, конструктор Алексей Судаков. Памятник Гагарину стал первым монументальным сооружением из литого титана. Фигура высотой 14 метров, венчающая 38-метровую колонну, состоит из 239 скрепленных болтами блоков. На площадке рядом с памятником установлен стилизованный макет космического корабля «Восток». Монументу присвоен статус выявленного объекта культурного наследия.
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