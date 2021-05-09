В этом году запустили масштабную программу реконструкции школьных дворов – Собянин

«Где-то они выглядят на отлично, где-то - не очень. В одних районах они заполнены людьми, а в других большую часть времени стоят пустыми. Отвечая на идеи одной из участниц встречи, я поделился своим мнением о перспективах и подводных камнях на пути благоустройства школьных дворов», - отметил глава Москвы.

Собянина считает, что школьный двор должен стать центром района. Тогда им могут пользоваться все горожане. Для этого, по мнению градоначальника, школьные дворы должны быть открыты для жителей районов в разумное время. Речь идет в том числе о времени, когда учащихся нет в школе – по вечерам, в выходные дни или во время каникул.

«При проектировании дворов мы должны понимать, что это не только для школьников, но и для людей, которые вокруг проживают, в том числе и для пожилых людей», - заявил Собянин.

Напомним, некоммерческие организации Москвы приглашают горожан на бесплатные спортивные занятия. Общественники проводят в столичных парках еженедельные забеги, обучают школьников игре в гольф, баскетбол с одновременным изучением английского языка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

