Собянин рассказал о благотворительных программах фестиваля «Пасхальный дар»

Градоначальник поздравил всех с Пасхой и рассказал об открытии фестиваля «Пасхальный дар» на 25 площадках столицы. Собянин отметил, что одной из главных тем фестиваля является благотворительность. Глава столицы поблагодарил каждого, кто помогает городу в этом благом деле.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, отметил работу столичных властей в рамках реализации проектов подобных мероприятий и выразил благодарность главе Москвы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в этом году фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить до 23 апреля. Отмечается, что в рамках мероприятия будет проведено 1,8 тысяч мастер-классов, 100 кулинарных уроков, около 150 сценических программ, а также ряд спортивных мероприятий.

Уточняется, что в 23 пунктах по сбору подарков «Москва помогает» можно пожертвовать вещи для участников спецоперации и жителей новых регионов, а также помочь нуждающимся.

