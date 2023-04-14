Песков: Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит пасхальное богослужение, сообщает РИА Новости.

Вкусно и без вреда фигуре: Как выбрать к Пасхе качественный кулич

Представитель Кремля уточнил, что глава государства будет в Храме Христа Спасителя.

Отвечая на вопрос о праздничном столе президента он отметил, что у Путина, как и у всех христиан, будут пасхальные куличи и крашенные яйца, а семья самого пресс-секретаря будет встречать Пасху «как и все православные».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные в Москве будет ясная погода, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:Храм Христа СпасителяПасхаВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры