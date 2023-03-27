Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог Московского региона в этом году
Текущий год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник рассказал о совместных с Российскими железными дорогами планах запустить два новых Московских центральных диаметра (МЦД) - D3 и D4 и открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов на двух действующих диаметрах - D1 и D2. Отмечается, что в районе Белорусского вокзала уже в этом году будут останавливаться поезда D4.
Глава столицы также сообщил о скором завершении реконструкции транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Площадь трех вокзалов», на котором объединятся второй и четвертый маршруты МЦД, пересадки на Кольцевую и Сокольническую линии метро, а также три центральных вокзала: Казанский, Ленинградский и Ярославский.
В текущем году также планируется обновить пассажирскую инфраструктуру Курского вокзала и открыть новый городской вокзал «Петровско-Разумовская» на первом маршруте МЦД.
Ранее сообщалось, что столичные власти назовут четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским.
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