Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог Московского региона в этом году

Градоначальник рассказал о совместных с Российскими железными дорогами планах запустить два новых Московских центральных диаметра (МЦД) - D3 и D4 и открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов на двух действующих диаметрах - D1 и D2. Отмечается, что в районе Белорусского вокзала уже в этом году будут останавливаться поезда D4.



Глава столицы также сообщил о скором завершении реконструкции транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Площадь трех вокзалов», на котором объединятся второй и четвертый маршруты МЦД, пересадки на Кольцевую и Сокольническую линии метро, а также три центральных вокзала: Казанский, Ленинградский и Ярославский.



В текущем году также планируется обновить пассажирскую инфраструктуру Курского вокзала и открыть новый городской вокзал «Петровско-Разумовская» на первом маршруте МЦД.

Ранее сообщалось, что столичные власти назовут четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским.

