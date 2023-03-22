В Москве утвердили градостроительную документацию на весь маршрут Бирюлевской линии метро
В Москве утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Таким образом, градостроительная документация утверждена на весь маршрут линии. Отмечается, что новая линия сделает московское метро доступнее для 700 тысяч москвичей, станции появятся в новых районах города.
«Жители Бирюлево Западного и Бирюлево Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности», – рассказал он.
Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проект включает в себя 10 станций и 1 электродепо. По ее словам, теперь жителям столицы будет удобнее добраться, например, до парка аттракционов «Остров мечты», музея-заповедника «Коломенское», территории ЗИЛа.
Начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Ольга Панкина добавила, что проект разгрузит транспортную систему, так как появятся альтернативные маршруты.
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