Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским

Столичные власти объяснили такое решение «упрощением навигации для пассажиров». Там также отметили, что для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, поскольку речь идет о пригородных, а не внутрироссийских железнодорожных перевозках.

О переименовании одноименных станций метро, улицы, вокзала и площади Киевского вокзала в столице речь пока не идет, заявили в дептрансе.

6 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущего МЦД-4, передает НСН.



