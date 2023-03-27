Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
Столичные власти назовут четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским. Из-за этого Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) назовут Калужским, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Столичные власти объяснили такое решение «упрощением навигации для пассажиров». Там также отметили, что для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, поскольку речь идет о пригородных, а не внутрироссийских железнодорожных перевозках.
О переименовании одноименных станций метро, улицы, вокзала и площади Киевского вокзала в столице речь пока не идет, заявили в дептрансе.
6 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущего МЦД-4, передает НСН.
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