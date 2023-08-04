Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей города.

Он отметил, что каждый месяц в Москве проводятся десятки мероприятий и программ, которые абсолютно бесплатны для предпринимателей.

По его словам, каждый сможет найти для себя полезную информацию- основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен. Детали представлены в Telegram-канале главы города.