Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей города.
Он отметил, что каждый месяц в Москве проводятся десятки мероприятий и программ, которые абсолютно бесплатны для предпринимателей.
По его словам, каждый сможет найти для себя полезную информацию- основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен. Детали представлены в Telegram-канале главы города.
Он также напомнил о пользе инвестиционного портала, которым воспользовались более 20 млн раз с момента его запуска в 2014 году. На сайте investmoscow.ru собрана вся необходимая инвесторам информация: подробности о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. Также на портале представлены выставленные на торги объекты городского имущества с возможностью совершить 3D-тур.
Для предпринимателей разработаны около 30 онлайн-сервисов для подачи заявок на налоговые льготы, субсидии и займы. Кроме того, бизнесменам доступна отправка на рассмотрение инвестиционных проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru