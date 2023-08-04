Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей города.

Он отметил, что каждый месяц в Москве проводятся десятки мероприятий и программ, которые абсолютно бесплатны для предпринимателей.

По его словам, каждый сможет найти для себя полезную информацию- основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен. Детали представлены в Telegram-канале главы города.

Собянин: Ежегодно в Москве открывается 40–50 крупных и средних производств

Он также напомнил о пользе инвестиционного портала, которым воспользовались более 20 млн раз с момента его запуска в 2014 году. На сайте investmoscow.ru собрана вся необходимая инвесторам информация: подробности о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. Также на портале представлены выставленные на торги объекты городского имущества с возможностью совершить 3D-тур.

Для предпринимателей разработаны около 30 онлайн-сервисов для подачи заявок на налоговые льготы, субсидии и займы. Кроме того, бизнесменам доступна отправка на рассмотрение инвестиционных проектов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПредпринимателиМосква

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