Собянин: Ежегодно в Москве открывается 40–50 крупных и средних производств

Инвестиции в основной капитал Москвы за десять лет вырос в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в городе функционирует свыше 3,5 тыс. промышленных предприятий.

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Каждый год открывается в среднем 40-50 крупных и средних, а также несколько сотен малых компаний.

Для бизнеса в Москве предоставляются льготы на налоги, имущество и прибыль. Он отметил, что в 2022 году столичное правительство приняло 80 мер поддержки предпринимателей.

С 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Сергей СобянинБизнесМосква

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