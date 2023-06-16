Собянин: Ежегодно в Москве открывается 40–50 крупных и средних производств

Каждый год открывается в среднем 40-50 крупных и средних, а также несколько сотен малых компаний.

Для бизнеса в Москве предоставляются льготы на налоги, имущество и прибыль. Он отметил, что в 2022 году столичное правительство приняло 80 мер поддержки предпринимателей.

С 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

