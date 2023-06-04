Собянин рассказал, как в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия
Участие в акции приняли более 10 тысяч человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что горожане могли бесплатно посетить старинные особняки, музеи и библиотеки, увидеть интерьеры закрытых памятников архитектуры. Для участников акции провели более 520 экскурсий, квестов и мастер-классов.
Собянин рассказал, что для детей организовали программу «Азбука наследия». Маленьким посетителям прочитали лекции об архитектурных стилях, они могли принять участие в археологических раскопках.
«В любое удобное время познакомиться с фотографиями и описаниями зданий, памятников, музеев, биографиями известных горожан и пройти виртуальные туры по объектам культурного наследия можно на портале «Узнай Москву», - сообщил градоначальник.
Мэр столицы ранее поставил задачу завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома за три года.
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