Собянин рассказал, как в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия

Он отметил, что горожане могли бесплатно посетить старинные особняки, музеи и библиотеки, увидеть интерьеры закрытых памятников архитектуры. Для участников акции провели более 520 экскурсий, квестов и мастер-классов.

Собянин рассказал, что для детей организовали программу «Азбука наследия». Маленьким посетителям прочитали лекции об архитектурных стилях, они могли принять участие в археологических раскопках.

«В любое удобное время познакомиться с фотографиями и описаниями зданий, памятников, музеев, биографиями известных горожан и пройти виртуальные туры по объектам культурного наследия можно на портале «Узнай Москву», - сообщил градоначальник.

Мэр столицы ранее поставил задачу завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома за три года.

