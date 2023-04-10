Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

Градоначальник уточнил, что Дни исторического и культурного наследия буду проводиться с 18 апреля до конца моя. Отмечается, что во время проведения мероприятия жители и гости столицы смогут увидеть памятники архитектуры, которые в обычное время закрыты для посещения. Планируется, что люди смогут увидеть свыше 120 объектов культурного наследия.

По словам главы столицы, такие объекты культурного наследия, как павильон «Физика» на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и другие будут участвовать в акции первый раз после реставрации. Также москвичи смогут посетить усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и другие. Мэр Москвы также рассказал об экскурсиях «Многоэтажное наследие», в процессе которой можно будет посетить доходный дом Быкова, здание Центросоюза, первый столичный небоскреб - Дом Нирнзее и даже выйти на крышу легендарного Дома Наркомфина. Записаться на экскурсии можно через портал «Узнай Москву».

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что теперь каждый может сходить на экскурсию в пирамиду Хеопса. Ученые из Гарварда полностью оцифровали коридоры внутри пирамиды.

