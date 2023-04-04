Реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить за три года
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома в срок до трех лет, подготовительные работы начнутся в мае. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На брифинге, посвященном реконструкции ипподрома, он рассказал о поручении столичного мэра сохранить исторический облик здания. В ходе работ будут отреставрированы фасады и интерьеры, шедевры живописи и скульптуры. Следить за процессом будет Департамент культурного наследия.
На ипподроме также будет проведена реконструкция дорожек, обновлена инфраструктура конного хозяйства, возведен оборудованный тренинг-центр, появится ветеринарный сектор для круглосуточной помощи животным, также будут созданы комфортные зоны для зрителей и спортсменов.
Московские власти нацелены на создание объекта мирового уровня, и главная его функция будет заключаться в обеспечении содержания комфортных условий для животных, сотрудников ипподрома, а также комфортного пребывания зрителей на стадионе, заключил Загрутдинов.
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