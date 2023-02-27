«Выплаты и медпомощь»: Адвокат перечислила юридические проблемы бойцов СВО

Юридическая помощь мобилизованным и их родственникам не должна ограничиваться лишь вопросами спецоперации, нужно оказывать им всестороннюю поддержку. Об этом НСН заявила почетный адвокат России Людмила Айвар.

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Ранее группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в понедельник. Айвар рассказала, с какими проблемами обращаются к юристам родственники мобилизованных.

«Проблемы тривиальные — выплаты, оказание медпомощи, кредиты, деятельность коммерческих организаций, в которых единственными учредителями или собственниками были призванные на спецоперацию лица, детские сады, школы», — сказала Айвар.

Собеседница НСН отметила, что многие юристы на добровольной основе оказывали бесплатную юридическую помощь тем, кого коснулась мобилизация, и ранее.

«Многие юристы, в том числе и коллегии адвокатов, и юридические бюро, и просто юридические компании, которые работают на территории России, уже с самого начала спецоперации оказывают бесплатную юридическую помощь мобилизованным и их родственникам. Она связана с мобилизацией, с призывами на военную службу, с прохождением медицинских комиссий, с получением брони. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов работает на тему бесплатного донорского криоконсервирования генетического материала мобилизованных, поскольку они рискуют или погибнуть на войне, или получить тяжелые увечья, после которых не смогут иметь детей. Однако раньше такая юридическая помощь не оплачивалась ни самими клиентами, ни государством. Сейчас работу юристов будут оплачивать из средств федерального бюджета. Теперь по закону государственные юридические бюро и юридические консультации не смогут отказать в предоставлении бесплатной юридической помощи», — добавила адвокат.

По словам Айвар, обращения граждан за бесплатной юридической помощью не несут массовый характер.

«Они исчисляются несколькими десятками, может быть, сотнями. Это не слишком значительная цифра. В частности, многие обращаются к председателю Совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, который решает вопросы с выплатами, мобилизацией, с тем, что на военную службу призывают единственного кормильца», — добавила собеседница НСН.

В заключение адвокат отметила, что мобилизованным и членам их семей уделяется повышенное внимание.

«Ни один из юристов, которые обладают специальными познаниями в этой отрасли, не отказывает таким людям в бесплатной юридической помощи. Она включает в себя письменные и устные консультации, составление жалоб и заявлений, исков в суд и так далее. Отмечу, что нельзя ограничиваться лишь вопросами, связанными с участием в спецоперации. Эти люди имеют право на полный объем бесплатной юридической помощи», — подытожила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщило агентство НСН.

