Собянин рассказал, как преобразились автовокзалы Москвы

Он напомнил, что в последние годы в Москве построили несколько новых и реконструировали старые автовокзалы, на всех появились «удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка».

«Самый востребованный автовокзал - «Саларьево» - построили недавно, в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также «Центральный», который мы реконструировали в 2020 году», - написал градоначальник.



Глава столицы также добавил, что с февраля 2022 года покупка билетов на междугородние автобусы стала доступна в приложении «Метро Москвы».

Ранее Собянин , что благодаря поэтапной высадке цветы радуют жителей столицы с конца апреля до поздней осени, всего в 2023 году столицу украсят больше 56 млн цветов 150 видов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».