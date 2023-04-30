Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик
В столице начал работать первый в России робот-уборщик «Пиксель». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, робота разработала московская компания «Автономика». Она является резидентом кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.
«Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция «Пикселя» - от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнерами», - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что робот может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. Разработку можно использовать круглогодично.
В Москве работают 112 стартапов и инновационных компаний, уточнил Собянин. Одно из предприятий - компания «Гумич», создавшая робота-охранника. Пилотное тестирование прошло успешно, предприятие налаживает серийное производство.
В 2021 году победителем премии «Новатор Москвы» стала разработка «Блиндозер». Это уникальный вендинговый аппарат, выпекающий блины на глазах у покупателя, добавил мэр.
Градоначальник ранее рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru