Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

По словам градоначальника, робота разработала московская компания «Автономика». Она является резидентом кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

«Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция «Пикселя» - от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнерами», - рассказал Собянин.

Мэр отметил, что робот может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. Разработку можно использовать круглогодично.

В Москве работают 112 стартапов и инновационных компаний, уточнил Собянин. Одно из предприятий - компания «Гумич», создавшая робота-охранника. Пилотное тестирование прошло успешно, предприятие налаживает серийное производство.

В 2021 году победителем премии «Новатор Москвы» стала разработка «Блиндозер». Это уникальный вендинговый аппарат, выпекающий блины на глазах у покупателя, добавил мэр.

Градоначальник ранее рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники.

