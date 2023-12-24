Собянин рассказал, как Москву украсили к новогодним праздникам

К Новому году Москву традиционно украсили около 5 тыс. световых декоративных конструкций, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве пройдет фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей

«Новогодняя Москва как всегда прекрасна. К Новому 2024 году и Рождеству Христову столицу украсили порядка 5 тыс. световых декоративных конструкций. Они используются повторно из года в год», - написал градоначальник на своем персональном сайте.

По его словам, большинство световых инсталляций установили на привычные места, для украшения используют энергосберегающее оборудование.

Такие инсталляции установили на Поклонной горе, Триумфальной арке, в Новопушкинском сквере, на Никитском бульваре и улице Тверской и проспекте Вернадского, возле Большого театра и на ул. Никольская.

«К Новому году украсили 39 парков. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» появились инсталляции в виде короны, кареты, Царь-колокола и Царь-пушки, а в парке «Ростокинский акведук» – фигуры белых медведей», - уточнил Собянин.

Также новогоднее убранство сделали 72 тыс. объектов столичного бизнеса - магазинов и кафе, сообщается на сайте главы Москвы.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПраздникНовый ГодСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры