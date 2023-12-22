В Москве пройдет фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей

В Московском дворце пионеров пройдет масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024». О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что принять участие в зимнем мероприятии смогут школьники от 10 лет их родители. Первый такой фестиваль состоялся в 2012 году. За всю его историю более 35 тысяч участников слепили около семи тысяч снеговиков.

В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы – в том числе пионер среди комиксистов России Алексей Иорш и режиссер киностудии «Союзмульфильм» Сергей Меринов.