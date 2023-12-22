В Москве пройдет фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей

В Московском дворце пионеров пройдет масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024». О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что принять участие в зимнем мероприятии смогут школьники от 10 лет их родители. Первый такой фестиваль состоялся в 2012 году. За всю его историю более 35 тысяч участников слепили около семи тысяч снеговиков.

В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы – в том числе пионер среди комиксистов России Алексей Иорш и режиссер киностудии «Союзмульфильм» Сергей Меринов.

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Подать заявку можно на сайте конкурса. Подведение итогов запланировано на 17 февраля.

Ранее прошла также Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка», которая получила свыше пяти тысяч работ из всех регионов, включая ЛНР и ДНР. Такие данные обнародовала инициатор проекта, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Акция была впервые объявлена в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Участникам необходимо было с 1 ноября по 1 декабря собственноручно создать новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов. Тем самым было продемонстрировано, как вторичное использование может сократить вред окружающей среде.

Поделки участников украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют в следующую среду, 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день любой автор игрушки получит право бесплатного входа в зоопарк. Глава Росприроднадзора выразила надежду, что такая акция станет доброй ежегодной традицией.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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