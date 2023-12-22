Собянин: Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве
Праздничную иллюминацию установили более чем на 72 тысячах объектов бизнеса в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, к Новому году в Москве украсили гирляндами и инсталляциями торговые центры, магазины, рестораны.
«Особую атмосферу также добавляют украшенные здания. Иллюминация установлена более чем на 72 тыс. объектов столичного бизнеса – торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр указал, что в этом году Москва преобразилась «как никогда». В городе зажигаются миллионы огней, создающих «ощущение волшебства и праздника».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru