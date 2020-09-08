Сергей Собянин расширил перечень услуг в центрах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, подчеркивая, что в список вошли три новые услуги Пенсионного фонда России. Речь идет об информировании граждан об отнесении к категориям предпенсионного возраста, также о предоставлении сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете. Кроме того, о приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

Добавим, все три услуги будут оказываться специалистами центров «Мои документы» по экстерриториальному принципу, то есть, вне зависимости от места регистрации.