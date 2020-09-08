Собянин расширил перечень услуг в центрах «Мои документы»
Сергей Собянин расширил перечень услуг в центрах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, подчеркивая, что в список вошли три новые услуги Пенсионного фонда России. Речь идет об информировании граждан об отнесении к категориям предпенсионного возраста, также о предоставлении сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете. Кроме того, о приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».
Добавим, все три услуги будут оказываться специалистами центров «Мои документы» по экстерриториальному принципу, то есть, вне зависимости от места регистрации.
Кстати, ранее стало известно, что выпускники столичных вузов и колледжей приглашаются на оплачиваемую стажировку в учреждениях Комплекса социального развития Москвы. Подать заявки молодые люди могут уже с 10 августа. Всего для них открыто 11 направлений.
Заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг «Мои Документы» города Москвы Юлия Дронова в беседе с НСН отметила уникальность проекта.
В целом в программе смогут принять участие 500 выпускников по направлениям: специалист центра «Мои документы», социальный помощник, помощник медицинского работника, помощник по долговременному уходу, медиа-стажер, а также специалист в сфере цифровизации и другим. Зарплата стажера составит 20 195 рублей до вычета НДФЛ. Стажировка продлится три месяца – с октября по декабрь.
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